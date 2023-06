Sono in totale cinque le persone disperse che erano a bordo del sottomarino Titan della OceanGate Expeditions, che ha fatto perdere le sue tracce a partire da domenica mattina nelle acque canadesi. Secondo la Bbc si tratta di quattro passeggeri paganti più il direttore della compagnia: Shahzada Dawood, uomo d’affari pachistano che aveva preso parte alla spedizione in compagnia di suo figlio Suleman, il 59enne miliardario britannico Hamish Harding, l’esploratore francese Paul-Henry Nargeolet e Stockton Rush, capo esecutivo della compagnia.

Al momento la OceanGate Expeditions, che ha organizzato la spedizione, non ha rilasciato altre comunicazioni in merito alla presenza di ulteriori persone a bordo del sommergibile.

Il britannico Harding aveva annunciato con entusiasmo, tramite i suoi canali social, la sua intenzione di prendere parte alla missione RMS TITANIC EXPEDITION comunicando che: “A causa delle peggiori condizioni metereologiche degli ultimi 40 anni registrate nel territorio canadese del Terranova e Labrador, questa spedizione sarà presumibilmente la prima e l’unica equipaggiata del 2023. Una finestra di tempo si è appena aperta e proveremo un’immersione domani”.

RMS TITANIC EXPEDITION

I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince

Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ

— Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023