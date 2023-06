Andrew Tate, il 37enne ex campione del mondo di kickboxing, è stato incriminato in Romania per associazione a delinquere, tratta di esseri umani e stupro. Secondo la magistratura, a partire dal 2021 Andrew avrebbe formato una rete criminale insieme al fratello, Tristan Tate, dedita alla violenza fisica e psicologica. Pronte a testimoniare contro di loro ci sono sette donne: tutte hanno denunciato abusi fisici e manipolazione psicologica, raccontando di essere state costrette a girare film pornografici. Denunciate anche due donne, una delle quali è l’ex fidanzata di Andrew Tate, nonché ex agente di polizia. Per gli investigatori, le vittime sarebbero state adescate dai fratelli Tate con promesse di amore e matrimonio. Andrew Tate è anche accusato di stupro, mentre per suo fratello l’imputazione è di istigazione alla violenza.

La rete criminale sarebbe stata attiva anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove pendono sul kickboxer denunce per violenza risalenti al periodo tra il 2013 e il 2016, anno in cui Tate si affacciava alla popolarità partecipando al reality show inglese Big Brother, da cui fu cacciato dopo la diffusione di un video in cui picchiava una donna.

I fratelli Tate erano stati arrestati il 29 dicembre 2022; il giorno prima, uno scambio su Twitter tra Andrew Tate e Greta Thunberg aveva fatto il giro del mondo. Sulla piattaforma Andrew è conosciuto per i suoi contenuti misogini e i suoi consigli su come arricchirsi. Il suo account conta quasi 7 milioni di follower, e, dopo essere stato chiuso a più riprese, è stato ripristinato da quando Elon Musk ha acquisito il social.

Nel marzo 2023, dopo circa tre mesi di custodia cautelare, ai due fratelli sono stati concessi gli arresti domiciliari che scontano tutt’ora nella propria villa nei pressi di Bucarest, continuando a dichiararsi innocenti. La magistratura chiede adesso la confisca di diversi beni mobili e immobili, tra cui 15 terreni e fabbricati, 15 e 14 auto di lusso, più l’obbligo di corrispondere le spese legali anticipate dallo Stato per un valore di 60mila euro. Il processo non inizierà prima di essere autorizzato da un giudice che ha 60 giorni per pronunciarsi sulla solidità del caso e scegliere se adire la corte.