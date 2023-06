La compagnia militare di mercenari Wagner sta di nuovo cercando personale per rafforzare il suo esercito con piloti di droni, ma questa volta sposta il campo di ricerca dalle carceri russe al cyberspazio, giovani videogiocatori ai quali affidare affidare missioni di guerra in Ucraina e in Africa. Una notizia riportata dal sito di opposizione russo Verstka.

La Wagner ha infatti pubblicato sul social Vkontakte un annuncio che chiamava ad arruolarsi gli appassionati di videogiochi, “chi sta seduto dritto per ore a giocare”. Il gruppo di mercenari privati di Yevgeny Prigozhin ha inoltre specificato i requisiti base per l’arruolamento:iI candidati ideali devono avere un’età compresa tra 21 e 35 anni, una “esperienza nei simulatori di volo su joystick” e un background di gioco. Ai futuri tecnici e operatori di droni non è richiesta alcuna esperienza militare, scrive Nestka: solo una buona forma fisica.

Il media russo Verstka ha contatto la Wagner al numero indicato nell’annuncio fingendosi un potenziale candidato e oltre alle domande standard su età, precedenti penali e malattie, il rappresentante del gruppo ha chiesto al suo interlocutore anche su che tipo di dispositivi desiderava lavorare. “Abbiamo due tipi di droni: elicotteri e cose più serie”, ha affermato, chiedendo inoltre l’area geografica preferita: l’Ucraina o l’Africa. Non è la prima volta che il gruppo organizza un reclutamento “insolito”: lo scorso dicembre era stata diffusa la notizia dell’arruolamento di detenuti nella Repubblica Centrafricana.