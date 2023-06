“Uno statista”. Così Matteo Renzi ha definito, nell’intervento in Senato per commemorare Silvio Berlusconi, l’ex leader di Forza Italia. Renzi ha ricevuto gli applausi di tutto il centrodestra per le parole spese in onore dell’ex presidente del Consiglio. “È possibile avere un giudizio condiviso sulla figura di Berlusconi? No, è un dato di fatto. Come lo è anche la grandezza di una figura che ha segnato storia politica come nessun altro. La sinistra deve riconoscere in Berlusconi un unicum. Una parte della sinistra ha pensato troppo a lui, e solo a lui in alcuni casi”.