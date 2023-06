In volo tra i piloti in occasione dell’air show per il centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare è comparso anche il presidente della Roma Dan Friedkin. Il magnate americano ha pilotato un velivolo della sua squadra acrobatica Horsemen Flight, l’unica di formazione P-51 Mustang, P-38 Lightning, F4U Corsair, F8F Bearcat e F-86 Sabre. Per l’occasione ha indossato sulla tuta lo stemma della squadra giallorossa. “Per tanti è il presidente della Roma, ma Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l’Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960“, scrive in un tweet, con tanto di foto, l’Aeronautica militare.

Su Twitter molti utenti però hanno notato un particolare: non lo stemma della Roma in bella mostra sul giubbotto, ma le 24 svastiche disegnate sull’aereo pilotato dal presidente della Roma. Che cosa significano? Sono simboli o marchi di missione, noti anche come segni di uccisione (kill scores). In altre parole, il numero di velivoli nemici abbattuti da quell’aereo, che in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale veniva attaccati dai piloti per mostrare i successi dell’equipaggio. In questo caso, quindi, le 24 svastiche servono a testimoniare che il P-51 Mustang su cui era Friedkin ha abbattuto 24 aerei delle truppe naziste durante il secondo conflitto mondiale.