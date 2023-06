“Le polemiche sulle parole di Beppe Grillo? La cosa più grave è quello che è avvenuto sulla stampa. Quella battuta era chiarissima e lo sanno tutti. Era un riferimento evidente a un pensionato che è stato multato con 800 euro per aver riparato una buca in strada e ai lavori socialmente utili che, nonostante la legge, non sono ancora stati affidati i percettori del reddito di cittadinanza, neppure nei Comuni governati dai 5 Stelle“. Così a Tagadà (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter Gomez, commenta le polemiche scatenatesi per l’intervento di Beppe Grillo dal palco della manifestazione del M5s #bastaviteprecarie, a Roma.

“La cosa divertente – continua Gomez – è che Grillo fa questa boutade e tutti la rilanciano, facendo così uscire i 5 Stelle dal silenzio. Nessuno parlava del M5s e di Conte e adesso ne parlano tutti. Questo è il risultato del sistema dei nostri media, fatto veramente di boccaloni”.

Gomez ha poi un vivace botta e risposta col direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che, a proposito del video ironico oggi pubblicato dal fondatore del M5s, afferma: “Se Grillo è stato costretto a una spiegazione della sua battuta, evidentemente si è reso conto anche lui di aver detto qualcosa che forse poteva evitare“.

“Senza nessuna polemica – replica Gomez – ma non hai guardato il video di risposta di Grillo, perché altrimenti ti saresti reso conto che non è una rettifica ma una presa per i fondelli. Sta prendendo per i fondelli anche te, perché stai facendo la figura di uno che non vuole capire o che è un po’ tonto. Io penso che tu non voglia capire”.