“Vogliamo l’acqua dal rubinetto, vaffa… il ponte sullo Stretto“. Questo uno dei cori alla manifestazione contro il ponte sullo Stretto di Messina che si è svolta a Torre Faro (Messina). I manifestanti hanno ribadito il loro No “all’ennesima spartizione di denaro pubblico, lo hanno inaugurato mille volte ma non lo faranno mai” e, ancora: “Non abbiamo bisogno di un ponte che devasta il territorio, la nostra vera risorsa. Il ponte è una grande opera che deturperebbe un’area unica da un punto di vista paesaggistico”. La convinzione è che il Sì al ponte sia animato solo da interessi economici: “Il Sì è ideologico e senza contenuti, nessuno può scommettere un centesimo sulla realizzazione di questo mostro, non siamo contro lo sviluppo, ma siamo per uno sviluppo sostenibile dell’area dello stretto”