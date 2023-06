È in corso in val Maurienne un corteo da parte oppositori alla linea ferroviaria Torino-Lione. I manifestanti sono partiti dal campo base allestito a La Chapelle per dirigersi verso il confine con l’Italia. La manifestazione – a cui partecipano alcuni sindaci del territorio con fascia tricolore – ha incontrato posto di blocco della polizia lungo la strada che sta impedendo la prosecuzione del corteo. Dopo ore di trattativa sono iniziate le tensioni