“Le attività di Forza Italia andranno avanti e sono tutte confermate”. Lo dichiara Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa, nella sede romana di Forza Italia.

Tajani annuncia che per le prossime elezioni regionali in Molise nel simbolo di Forza Italia “ci sarà il nome di Berlusconi”. Non solo: il nome del leader e fondatore “sarà nel simbolo per sempre” e “Forza Italia continuerà a essere non solo al centro del centrodestra, il centro della vita politica italiana. Andremo avanti perché sappiamo di essere portatori di un grande sogno e disegno di un signore che ci guarda dall’alto e rimarrà sempre e comunque la nostra guida politica”