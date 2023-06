Si sono tenuti oggi, venerdì 16 giugno, i funerali di Flavia Franzoni, moglie del professore romano Prodi morta improvvisamente mentre percorreva un cammino francescano in Umbria insieme al marito. A Bologna, alla chiesa di San Giovanni in Monte, i funerali, tenuti dal cardinale Matteo Zuppi, sono iniziati attorno alle 11:30. Presenti diverse personalità di spicco della politica e non solo.

In prima fila erano seduti il vice ministro Galeazzo Bignami, la ministra Anna Maria Bernini, il sindaco della città, Matteo Lepore, e poi, ancora, Mario Monti, Mario Draghi, la segretaria dem Elly Schlein e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Più dietro, invece, altre personalità: Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Pier Ferdinando Casini, Francesco Boccia, Enrico Letta, Luca Cordero di Montezemolo, Walter Veltroni, Gianni Morandi, Arturo Parisi, Rosy Bindi, Sandra Zampa.

Un lungo applauso ha accompagnato, al termine della celebrazione, l’uscita del feretro dalla chiesa.