Violento nubifragio in buona parte della Puglia. Stamattina le forti piogge si sono abbattute su Brindisi, causando l’allagamento di strade e sottopassi, tanto che il sindaco ha diffuso una nota per esortare i propri cittadini a uscire di casa soltanto in caso di necessità. Ma i disagi hanno colpito anche Taranto, la cui amministrazione ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La Protezione civile ha diramato l’avviso di allerta arancione, per tutta la giornata di giovedì 15 giugno, per rischio idregeologico.

Video Facebook/Michele Conenna