Una porzione di controsoffitto ha ceduto ed è crollata proprio sopra le scale della stazione Pigneto della metro C di Roma, nel quadrante est della Capitale. L’incidente è avvenuto il 13 giugno dopo un violento nubifragio che ha provocato numerosi disagi alla circolazione della metropolitana. Atac ha fatto sapere che “non ci sono state conseguenze per le persone. L’area è stata subito messa in sicurezza”. In contemporanea si sono registrateinterruzioni anche alla circolazione della metro A.

Maltempo a Roma: guasti in Metro A e C https://t.co/XyfPk5BKpq

La #MetroA è stata ferma per circa un’ora per alcune verifiche tecniche e sulla #MetroC si sono staccati dei pannelli nella stazione Malatesta

Problemi anche sulle ferrovie di Trenitalia pic.twitter.com/pif5gcImxg — il treno roma lido (@iltrenoromalido) June 13, 2023