“Noi veniamo da Palermo, appena abbiamo appreso la notizia abbiamo preso i biglietti dell’aereo, siamo arrivati in aeroporto all’1 e siamo venuti subito in piazza senza dormire, erano le 4″. A parlare sono due ragazzi di 18 e 19 anni, accorsi in Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Insieme a loro tanti sono in prima fila dall’alba. “Io mi sono alzato alle 5 e mezza e sono arrivato alle 6, volevo essere davanti a tutti per salutarlo. L’ho sempre votato, anche negli ultimi anni”, dicono.