La piazza intona l’inno di Mameli all’uscita del feretro di Silvio Berlusconi dal Duomo. Partiti anche diversi cori “C’è solo un presidente” e “Silvio, Silvio”. Decine di persone affacciate a balconi e finestre in piazza durante i funerali. Alcune persone affacciate anche dal Museo del Novecento, mentre la libreria Mondadori del Duomo è chiusa da questa mattina con un cartello che recita ‘La libreria oggi resterà chiusa per lutto nazionale’. La famiglia Berlusconi ha ringraziato con ripetuti gesti le persone accorse in piazza per seguire i funerali.