“Se questo gruppo dirigente esprimerà capacità di stare insieme, sarà la terza gamba del centrodestra, altrimenti liberi tutti e quello spazio politico sarà riempito perché quegli elettori qualcosa voteranno. Fare la battaglia nel Terzo Polo e nel centrodestra è diverso, per noi qualsiasi elettore è un passo avanti”. Sono le parole di Ettore Rosato di Italia viva, che ha commentato le conseguenze politiche della morte di Silvio Berlusconi per Forza Italia. “Chi è stato eletto con FI pensa che questo governo sia la risposta migliore all’elettorato ma una legislatura è lunga, occorre dimostrare che le promesse siano fatti concreti. Noi oggi dobbiamo ragionare non in termini di Monopoli o Risiko, ma in termini di risposte da dare al Paese”.