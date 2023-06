La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono arrivati in serata a Villa San Martino per la camera ardente privata di Silvio Berlusconi. I tre hanno varcato i cancelli della villa nello stesso momento, a bordo di tre auto separate. Domani parteciperanno ai funerali di Stato in Duomo.