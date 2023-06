“Credo che Silvio Berlusconi sia stato uno dei più straordinari protagonisti della vita non solo politica ma anche televisiva sociale ed economica, culturale e sportiva di questo paese. Paradossalmente lui che è stato il Presidente del Consiglio che è durato più a lungo, più di Andreotti e di De Gasperi, come numero di giorni a palazzo Chigi, non è soltanto il Presidente del Consiglio. È una personalità complicata da raccontare, extraordine”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, entrando alla sede del Riformista a Roma, ha ricordato Silvio Berlusconi, sottolineando che ora, “l’unica cosa che conta” è “l’affetto nei confronti della famiglia”.

“Io ho discusso con lui – ha ricordato – ma in questo momento avverto il dovere morale di avere rispetto per la sua persona e la sua famiglia. Berlusconi è stato super amato da tante persone e super odiato. Un personaggio capace di dividere in due l’opinione pubblica, sarebbe bello se un uomo così amato e così odiato, fosse da tutti rispettato nel momento in cui ci ha lasciato”.