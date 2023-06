“Per me il partito finisce con lui”. Noelle è la pasionaria storica di Berlusconi. “Dal 1975 al suo fianco” come racconta ai cronisti fuori da Villa San Martino ad Arcore dove ha depositato tre rose blu per ricordare il cavaliere. “Forza Italia è uguale a Silvio Berlusconi, è una sua creatura, ha rivoluzionato la politica. Certo ci sono anche altri bravi, ma nessuno ha il suo carisma”.