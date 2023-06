I giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno assolto l’ex senatore di Forza Italia ed ex assessore provinciale a Bergamo Enrico Piccinelli dall’accusa di corruzione. In primo grado era stato condannato a 5 anni di carcere. Secondo l’accusa Piccinelli, 58 anni, avrebbe intascato 275 mila euro quale parte di una tangente da 480 mila euro per interessarsi dell’approvazione in Provincia del Pgt di Foppolo, nota località turistica della Valle Brembana, eccessivamente carico di volumetrie.

I presunti corruttori, un gruppo di imprenditori dell’alta Valle Brembana, sono già stati prosciolti dal gup. I mediatori della tangente hanno invece patteggiato per corruzione: l’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera a 2 anni e 4 mesi e i fratelli Fulvio e Maria Cristina Boccolini, consulenti fiscali, a 2 anni. Il Pgt fu poi comunque bocciato nel 2014 dalla Provincia di Bergamo.