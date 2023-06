Eccessivo, teatrale, fuori dagli schemi, più spesso inopportuno, diverse volte gaffeur. Nel corso della sua carriera politico-imprenditoriale, Silvio Berlusconi, morto a 86 anni, ha spesso fatto notizia per una posa, una battuta fuori posto, l’uso di un accessorio (gli occhiali dopo l’operazione, la bandana accanto a Tony Blair). In altri casi, ha mostrato il proprio corpo ferito, come quando venne colpito da una statuetta in piazza Duomo a Milano. La comunicazione, che ha sempre dominato, alcune volte gli si è ritorta contro. Ecco un fotoracconto dei suoi decenni pubblici, dal giorno in cui acquistò il Milan fino alla scena rubata a Matteo Salvini durante le consultazioni al Quirinale.

1 /16 Berlusconi, il Milan e l’elicottero