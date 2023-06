La polizia di Aurora, in Colorado, ha diffuso il video, ripreso dalla bodycam, in cui si vede un agente che spara a Jor’Dell Richardson, un afroamericano di 14 anni, lo scorso 1 giugno. Il ragazzo, colpito all’addome, è morto dopo essere stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L’agente gli ha sparato durante un inseguimento dopo che Richardson, insieme ad altri ragazzi, era uscito correndo da un negozio dove, questa è l’accusa, aveva commesso un furto.

Una commissione d’inchiesta sta indagando sull’accaduto. Nel filmato si sentono gli agenti che urlano al ragazzo di fermarsi e poi, a un certo punto, il giovane viene immobilizzato da un agente di polizia, James Snapp, che lo tiene a terra. “Fermati per favore, mi hai preso”, dice il ragazzo. Arriva poi un secondo agente, Roch Gruszeczka, che si sente dire al ragazzo di lasciare la pistola e gli spara. In conferenza stampa il capo della polizia di Aurora Art Acevedo ha detto che si pensava che Richardson avesse un’arma, ma che poi è emerso che era una pistola a pallini che sembrava una calibro 9. Nel filmato non si vede che la vittima punta l’arma contro gli agenti. ”Non importa a cosa porterà l’indagine, è una tragedia perché si è persa una giovane vita”, ha dichiarato Acevedo.