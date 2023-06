Il vulcano Kilauea, nelle isole Hawaii, ha ripreso a eruttare. Dopo tre mesi di pausa, mercoledì il Kilauea ha ricominciato la sua attività mostrando spettacolari fontane di lava. L’Osservatorio dei vulcani hawaiani dell’U.S. Geological Survey ha dichiarato in un comunicato che un bagliore è stato rilevato nelle immagini della webcam dalla cima del Kilauea nelle prime ore del mattino, indicando che si stava verificando un’eruzione all’interno del cratere Halemaumau nella caldera della cima.

Prima di emettere l’avviso di eruzione, l’osservatorio ha dichiarato che l’aumento dell’attività sismica e i cambiamenti nei modelli di deformazione del terreno sulla cima sono iniziati martedì sera, indicando il movimento del magma nel sottosuolo. “Non vediamo alcun segno di attività nelle zone di frattura in questo momento”, ha detto Mike Zoeller, geologo dell’osservatorio. “Non c’è motivo di aspettarsi una transizione verso un’eruzione che minacci le comunità dell’isola con colate di lava o cose del genere”. Tutte le attività si sono svolte all’interno di un’area all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Le autorità hawaiane hanno invitato i turisti a essere rispettosi se risalgono verso il Kilauea per seguire l’eruzione.

1 /7 L’eurzione vista dall’alto

Il Kilauea è il secondo vulcano più grande delle Hawaii e ha eruttato dal settembre 2021 allo scorso dicembre. Per circa due settimane a dicembre è stato in eruzione anche il più grande vulcano delle Hawaii, il Mauna Loa. Dopo una breve pausa, il Kilauea ha ricominciato a eruttare a gennaio. L’eruzione è durata 61 giorni ed è terminata a marzo. Questa eruzione sembra molto simile, ha detto Zoeller: “Sta seguendo uno schema molto simile alle ultime tre che abbiamo visto qui dal 2020”. L’eruzione del 2018 del Kilauea ha distrutto più di 700 case. Prima della grande eruzione del 2018, il Kilauea era in eruzione dal 1983 e i flussi di lava coprivano occasionalmente fattorie e case. Durante questo periodo, la lava ha talvolta raggiunto l’oceano.