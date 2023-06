Sono passate poche ore dall’annuncio di un incontro, che dovrebbe avvenire fra oggi e domani a Montecarlo, fra Massimiliano Allegri ed emissari del campionato saudita, e già i tifosi dell’Al-Hilal si fanno sentire contro l’interesse della società manifestato per l’allenatore toscano dei bianconeri. L’Al-Hilal infatti è alla ricerca di un nuovo allenatore e la società sarebbe pronta a mettere sul piatto una invitante offerta di 7 milioni più bonus per Massimiliano Allegri.

Ma i tifosi non sembrano aver accolto con gioia la notizia. Sarebbe infatti il gioco troppo difensivo, non spettacolare e poco orientato a dare al pubblico un divertimento a non entusiasmare i supporters della squadra saudita, che hanno così deciso di farsi sentire e occupare i social con un hashtag traducibile con “I tifosi dell’Al-Hilal rifiutano Allegri”. Molto più graditi sono invece i profili di Luis Enrique o Lopetegui, altri nomi sul tavolo della società, che sembrano invece più adatti a produrre il gioco che i tifosi vorrebbero per la loro squadra.