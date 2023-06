“La commissione europea sta portando avanti un approccio ideologico anti sviluppo e anti Italia” sull’auto con l’obbligo di “tutto elettrico” invece che un mix di tecnologie. “Mi auguro che l’ideologia alla Timmermans, cioé l’euro 7, sia una follia assolutamente da archiviare“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, intervistato alla masseria di Bruno Vespa. “Se mi dici che dal 2035 non posso più mettere sul mercato modelli di auto a combustione interna, obblighi le aziende a fare un passaggio prima del 2035 passando dall’euro 6 all’euro 7, è una roba da ricovero coatto“. “Dire – ha aggiunto – dal 2035 o elettrico o niente, è qualcosa che probabilmente conviene a qualcuno. Ho visto i dati sullo scambio Germania-Cina. Esportazioni dalla Germania verso la Cina: -23%. Importazioni dalla Cina alla Germania, +28%. È chiaro, questa è una mia riflessione, come c’è stato un Qatargate, nessuno mi toglie l’idea che non ci possa essere un Cina-gate, perché alcune scelte o sono figlie di ignoranza o di convenienza”. Il leader della Lega è intervenuto anche sul Mes, specificando di essere sulla stessa linea di Giorgia Meloni: ” Poteva essere utile anni fa, ora ha perso qualsiasi vantaggio e appeal. Dobbiamo fidarci del nostro Paese senza percorrere avventure che non sappiamo dove ci portano. Non è utile, conveniente e vantaggioso, non lo è per l’Italia, non lo è per l’Europa”