Allerta governativa, breaking news sulla Bbc, consigli e raccomandazioni alla cittadinanza. Il Regno Unito è parecchio in agitazione per un “allarme giallo” dovuto alle temperature che tra le 9 di ieri, venerdì, e le 9 di dopodomani, lunedì, potrebbero raggiungere i 30 gradi. Visti da qui sembrano la normalità dell’arrivo consueto dell’estate e i timori degli inglesi dovuti al fatto che, appunto, sono poco abituati. Ma quello che allarma l’Inghilterra – dalle Midlands a tutto il Sud – è che i possibili picchi (dati per possibili in alcune località) potrebbero essere superiori a quelli indicati negli stessi giorni in siti tradizionalmente caldi e balneari quali Marbella o Ibiza, in Spagna, dove di solito i britannici passano le loro vacanze estive per l’appunto.

Lo scorso anno è stato il più caldo per il Regno Unito, dove il 19 luglio a Coningsby (nel Lincolnshire) il termometro raggiunse quota 40.3 gradi. Le statistiche dicono anche che i 10 anni più caldi della storia in Gran Bretagna sono stati registrati tra gli ultimi venti. E il Met Office, l’agenzia governativa che si occupa di meteorologia, prevede che il 2023 sarà più caldo del 2022.

Ma 30 gradi a giugno sono insoliti nel Regno Unito?, si chiedono gli esperti di Bbc Weather. La risposta è che negli ultimi anni ci sono stati casi in cui a giugno le temperature hanno superato quella soglia, ma che accadesse così presto non succede da almeno dieci anni.

Is 30°C in June unusual?

Well, over recent years we’ve had a flamin’ June with temperatures exceeding 30 degrees.

However, if we get to 30°C today it’ll be the earliest time in the year for around a decade.

Simon | https://t.co/DZH80ODSEv pic.twitter.com/zx4eK286fO

— BBC Weather (@bbcweather) June 10, 2023