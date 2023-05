“Mi sono tornate alla mente le manovre di primo soccorso che ci avevano insegnato a scuola e ho cercato di metterle in pratica”. Così un 15enne ha raccontato come è riuscito ad aiutare ben tre compagni tutti coinvolti come lui nell’incidente avvenuto ieri a Pontremoli quando uno scuolabus è precipitato in una scarpata per cause ancora da accertare. “Quando il bus è uscito di strada ci siamo subito molto spaventati. Io mi sono aggrappato ad un ferro che ho trovato sotto il sedile. Il bus cadeva e poi si fermava. Poi riprendeva a rotolare nonostante il grande spavento non ho mai mollato il ferro. Alla fine – ha raccontato Il Secolo XIX – per fortuna il pullman si è fermato. Io stavo bene, ma mi sono guardato attorno e ho visto una mia amica sdraiata. Aveva la lingua fuori dalla bocca e ho cercato di aiutarla. Poi mi è scattato qualcosa” e ha applicato quello che ha preziosamente imparato. Il 15enne ha aiutato anche altri che erano in difficoltà prima di essere portati in ospedale tra cui il 16enne ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa. Il 15enne e tutti gli altri possono tirare un sospiro di sollievo: “Una brutta avventura, fortunatamente finita bene per tutti”.

Intanto proseguono le indagini per capire come mai il pullman sia uscito fuoristrada, piegando il guardrail e proseguendo la sua corsa nella scarpata all’incirca per oltre 100 metri come hanno riferito dal Soccorso alpino speleologico toscano(Sast) intervenuto insieme ai Vigili del fuoco che ieri hanno dirottato in zona anche due elicotteri. Sempre secondo la ricostruzione del Soccorso alpino, in base anche a testimonianze, il bus avrebbe subito ruotato su se stesso per un albero che ha fatto da perno, scendendo così con la parte posteriore in avanti: una discesa all’indietro che è stata frenata dagli alberi del fitto bosco e poi arrestata dalle radici delle piante che si sono incastrate sotto il semiasse, dinamica che ha sicuramente evitato conseguenze peggiori. Sempre il Sast spiega che a parte i feriti più gravi, tutti gli altri ragazzi sono risaliti da soli lungo la scarpata.