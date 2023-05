Shotaro Kishida, il figlio del primo ministro giapponese Fumio Kishida (nella foto), si dimetterà dalla carica di segretario esecutivo per gli Affari politici del padre e del fratello maggiore. Il motivo? Aver utilizzato la residenza ufficiale del primo ministro per una festa privata di fine anno, lo scorso 30 dicembre.

Le foto, pubblicate dal settimanale Shukan Bunshun, hanno scatenato l’indignazione generale: le immagini infatti mostrano Shotaro e i suoi parenti in posa sulle scale rivestite di tappeti rossi e in piedi su un podio, come se stessero tenendo una conferenza stampa. Il primo ministro ha dichiarato di aver rimproverato severamente il figlio per l’iniziativa, ma le sue affermazioni non sono riuscite a placare le critiche dall’opposizione né tantomeno la disapprovazione dell’opinione pubblica che hanno fatto crollare i suoi indici di gradimento.

“Come segretario per gli affari politici, una posizione pubblica, le sue azioni sono state inappropriate e ho deciso di sostituirlo per fargli assumere la responsabilità”, ha dichiarato il premier Kishida ai giornalisti, aggiungendo che a prendere il posto del figlio sarà un altro segretario, Takayoshi Yamamoto.

Non sarebbe la prima volta che il figlio del premier finisce sotto la luce dei riflettori per aver sfruttato la sua posizione ufficiale per attività private: Shotaro in passato è stato “rimproverato” per aver usato le auto dell’ambasciata per visite private in Gran Bretagna e a Parigi, oltre che per aver acquistato souvenir per i membri del Gabinetto in un grande magazzino di lusso a Londra mentre accompagnava il padre in viaggio.