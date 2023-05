“Il ministro Tajani sostiene che il commissario deve poter lavorare a tempo pieno? Se il ministro vuole sapere come abbiamo ricostruito sul terremoto venga a chiedere informazioni. Il problema non è il nome e il cognome, ma diventerebbe stucchevole se il nome e cognome fosse agganciato a questioni di disputa politica sarebbe stucchevole”. Così il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine dell’incontro col ministro Fitto. “Noi dobbiamo lavorare insieme e il mio impegno non mancherà mai”, ha aggiunto invitando il ministro degli Esteri ad andare in Emilia “ascoltare sindaci, lavoratori, imprese e parti sociali su cosa abbiamo fatto dopo il terremoto” e “troverà una risposta esemplare”. “Sul commissario – ha continuato Bonaccini – decida il Governo, ma per com’è abituata l’Emilia-Romagna ora dobbiamo rispondere all’emergenza ma intanto pensare già alla ricostruzione. Decidano quando vogliono, ma confido che il Governo arriverà a una soluzione in tempi ragionevoli”.