“Per attuare i progetti del Pnrr serve che il governo venga a riferirci in Parlamento quali sono le modifiche di cui parlano da mesi, senza che qualcuno le abbia viste, questo sta facendo tardare i progetti, rischia di far mancare l’appuntamento dell’Italia con la storia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ad Ancona. “Dopo le preoccupazioni sottolineate dalle raccomandazione dell’Ue al Paese, – ha aggiunto la segretaria dem – bisogna sostenere le amministrazioni locali che spesso da sole non ce la fanno ad attuare gli ambiziosi progetti del Pnrr: serve avere le competenze, le professionalità e il personale per attuare questi progetti”. “Tutto ciò non si realizza da solo – ha attaccato la segretaria Pd – il governo smetta di perdere tempo, di discutere di governance e di cose che capiscono in tre e si metta a lavorare insieme a noi, sempre disponibili a lavorare insieme per un’attuazione piena delle riforme e degli investimenti previsti dal Pnrr”.

