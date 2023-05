In un video diffuso sui social, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia per il 17 giugno una manifestazione contro il governo a Roma. “Il Primo Maggio Meloni ha introdotto maggiore precarietà. E in più ha tagliato la spesa sociale per le persone in difficoltà, accusandole di essere divanisti. Sono riusciti in compenso a trovare soldi per maggiori forniture militari. Sono queste le politiche del governo Meloni che vogliamo? Evidentemente no. Dobbiamo contrastare tutto questo.

Ritroviamoci il 17 giugno a Roma. Sfileremo in corteo, per dire no alla vite sempre più precarie e insicure che vuole imporci questo governo”.