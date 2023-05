“In questi mesi ho visto una censura trasversale, del governo di destra e di quello precedente, le due censure si saldano e il mastice è l’atlantismo. Vogliono cercare di convincere il popolo italiano che bisogna andare in guerra e che è bello”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine della presentazione del suo nuovo libro Scemi di Guerra (ed. PaperFirst) al Salone del Libro di Torino. “Il G7 si è concluso con una dichiarazione che dice che non c’è nessuna intenzione di sostenere i negoziati proposti da governo cinese e Vaticano. L’Italia, insieme agli altri sei pazzi, non grandi, ha messo nero su bianco che boicotterà gli unici tentativi di negoziato”.