Avrebbe accelerato di proposito con il suo motoscafo, avvicinandosi pericolosamente a una barca a remi, puntandola e poi sterzando all’ultimo momento poco prima di colpirla: un comportamento, quello del giovane protagonista della vicenda, da “bullo”, che però non è passato sotto silenzio, visto che il proprietario dell’imbarcazione colpita ha reagito, facendo scoppiare una rissa.

La vicenda, riportata dal Gazzettino, è avvenuta a Venezia, nel canale tra la Certosa e le Vignole, nell’area di ormeggio delle barche. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo a bordo del suo motoscafo, passando accanto ad una barca a remi, ha aumentato volutamente la velocità del suo mezzo, arrivando quasi a sfiorare l’imbarcazione. L’incontro-scontro non c’è stato grazie a una rapida sterzata del giovane all’ultimo minuto. La “goliardata” ha attirato però le ire del proprietario del barchino: dopo essersi scambiati parole offensive, tra i due è scoppiata quindi una rissa, che ha visto coinvolti anche altri ragazzi, e che è stata ripresa da una terza persona, probabilmente un amico del giovane alla guida del motoscafo.

Il video, che è diventato poi virale sui social, iniziando a circolare soprattutto su WhatsApp, ha filmato la lite, che è terminata con il proprietario del barchino che ha spintonato un ragazzo, facendolo cadere in acqua, anche se pare che il malcapitato non fosse lo stesso che guidava il motoscafo. Il proprietario del barchino avrebbe invece rimediato “solo” calci e pugni. Per il momento, dopo l’accaduto, non sono state presentate denunce alle forze dell’ordine.