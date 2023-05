“Non è maltempo e cambiamento climatico” hanno protestato così, davanti alla Prefettura di Forlì, gli attivisti di Fridays for Future. “La crisi climatica non è in discussione, la discussione sulla crisi climatica è finita decenni fa, basta negazionisti al governo. Gli esperti sono chiari, questo è causato direttamente dalla crisi climatica”, lo dice Giacomo Zattin. “Non hanno fatto altro che ignorare la comunità scientifica, quindi tutti i governi passati sono responsabili del disastro che stanno avvenendo adesso”, ha aggiunto Agnese Casadei.