Si continua a combattere a Bakhmut, la città che negli ultimi mesi è diventata il simbolo degli scontri militari tra l’esercito ucraino e le forze russe, in particolare il Gruppo Wagner. Il capo dell’organizzazione di mercenari Evgenij Prigožin ha annunciato, in un video, che Bakhmut è caduta (e senza l’auto dell’esercito regolare russo). La città, come si vede nei video, è praticamente rasa al suolo.