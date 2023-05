“Casa mia è là in fondo, anzi era là in fondo. Avevo un piccolo appartamento al piano terra, adesso è sommerso da metri e metri d’acqua. Non c’è più. Per me è una tragedia questa, non riesco ad accettarla.”. Sui social la disperazione di una residente di Forlì che ha perso la casa a causa dell’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna. “Sotto i terrazzi ci sono altri due-tre metri di casa. Io avevo l’appartamento lì in basso dove c’è quella piccola tettoia che si intravede. Lì c’era casa mia – aggiunge tra le lacrime, mentre cammina nell’acqua alta – Non ne verremo fuori da questa tragedia, è un disastro. Come si fa a non avere la casa. Non ho più niente, non abbiamo più niente. Non riusciremo a superare questa cosa, non ce la farò”.

Video Facebook/Mirivesto Abbigliamento Donna