Il mancato ingresso in campo di Simon Kjaer nell’euroderby di ritorno non è passato inosservato: infatti, al minuto ’64, Malick Thiaw si accascia a terra dolorante ed è costretto a uscire. Al suo posto Stefano Pioli inizialmente sceglie il danese, al quale viene intimato di prepararsi in fretta per entrare: passano circa 20 secondi e l’ex Palermo e Roma non è ancora pronto per l’ingresso in campo. Troppo tempo perso per togliersi la pettorina? Non è chiaro. Ma il tecnico dei rossoneri sceglie Pierre Kalulu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la scelta di Pioli non è dovuta a un ritardo di Kjaer, bensì al fatto che Kalulu si stesse già scaldando e quindi fosse pronto a entrare anche all’improvviso. Certamente, però, le immagini mostrano caos e frenesia sulla panchina al momento della sostituzione. L’allenatore del Diavolo a un certo punto prende la sua decisione, decidendo di velocizzare il cambio inserendo Kalulu. Dopo poco più di 10 minuti, arriva il gol di Lautaro Martinez che chiede i conti tra Inter e Milan e regala ai nerazzurri la finale di Champions League.

Spesso nel corso della stagione Kjaer ha espresso il proprio disappunto per lo scarso impiego dal primo minuto: sicuramente non avrà preso bene la mancata titolarità nel match più importante dell’anno per il Milan.