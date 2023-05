Continua l’emergenza in Emilia-Romagna. Al confine tra Ca’ di Lugo e San Lorenzo l’argine del Santerno è crollato. La forza dell’acqua, in questo punto, è stata tale da far crollare una porzione di una casa e ha travolto anche diverse auto, come si vede dalle immagini girate dal drone. L’intera zona è stata inondata dall’acqua del Santerno che ha cambiato direzione rispetto al percorso prestabilito.