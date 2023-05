Anche in Toscana si fanno sentire pesantemente le conseguenze del maltempo delle ultime ore. I comuni dell’Alto Mugello – Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio – sono isolati sul versante romagnolo a causa delle frane che si registrano da martedì per effetto di piogge abbondantissime. “Si possono raggiungere solo da Firenze”, ha spiegato su facebook Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana di Firenze. La linea ferroviaria tra Borgo San Lorenzo (Firenze) e Faenza è sospesa, le scuole sono chiuse e diverse case sono state evacuate. In località Faggiola sono caduti 207 mm di pioggia in 36 ore. Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sono rese difficili da nebbia e precipitazioni, fanno sapere i vigili del fuoco.

L’ultimo bollettino diramato, alle 8:30, dalla Sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e Prefettura di Firenze dice che “si registrano numerose frane che stanno comportando la chiusura di strade e l’isolamento di diversi centri abitati nei territori comunali di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi. In questi comuni è stata disposta dai sindaci la chiusura delle scuole“. La situazione “è in continua evoluzione e i lavori per i primi interventi sono già stati disposti pur in presenza di alcune situazioni che sono molto complesse. Tutte le strutture operative stanno operando. Le principali viabilità interrotte sono la Sp 610 Montanara Imolese (Firenzuola), Sp 58 Piancaldoli (Firenzuola), la Sp 306 Casolana Riolese (Palazzuolo sul Senio), la Sp 29 Traversa di Lutirano (Marradi) e la Sp 20 Modiglianese (Marradi). Visto il rischio evolutivo si consiglia di evitare gli spostamenti nei comuni dell’Alto Mugello. La circolazione sulla linea ferroviaria Borgo San Lorenzo – Faenza è stata sospesa”.