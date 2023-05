Con la pioggia che non smette di cadere, gli allagamenti e le frane la viabilità è fortemente compromessa in Emilia-Romagna. Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l’appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L’autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze. A Faenza l’acqua è entrata sulle corsie dell’autostrada.

A causa di un allagamento, la strada statale 253 “San Vitale” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 21 al km 18 in località Villa Fontana, nel Bolognese. Per la presenza di ostacoli in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, anche la strada statale 65 “Della Futa“, nel tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Livergnano (Bologna). Sempre la strada statale “Della Futa”, a causa di una frana, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto dal km 76,400 al km 72,600 a Loiano (Bologna).

Altri allagamenti hanno costretto invece Anas a chiudere al traffico la strada statale 9 Via Emilia, in entrambe le direzioni, dal km 20,200 al km 19,700 a Budrio ( Bologna). Chiusa anche la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, in entrambe le direzioni, dal km 226,800 al km 233, a Sarsina (Forlì-Cesena)