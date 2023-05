I carabinieri hanno diffuso un video che mostra la situazione emergenziale in Emilia-Romagna dopo le incessanti piogge che hanno causato allagamenti e distruzione. Intere zone, come si vede dal video girato sorvolando l’area colpita dal maltempo, sono allagate. La situazione critica in tutta la regione, al momento, ha già causato quattro morti e diversi dispersi.