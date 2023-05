Nessuna persona è stata fortunatamente coinvolta, ma il ficus monumentale caduto all’alba di lunedì sull’edicola di via Roma, a Cagliari, ha causato enormi danni alla struttura, così come alla linea aerea del Ctm, a quella elettrica e anche a due auto in sosta finite sotto il peso dell’enorme albero.

Oltre ai danni, adesso, si contano i disagi: i Vigili del Fuoco e la Polizia locale sono già sul posto nel tentativo di ripristinare la situazione, anche se quel tratto di strada risultava già chiuso a causa dei lavori che si stavano svolgendo proprio in via Roma. Non sono ancora note le cause della caduta: gli esperti comunali dovranno infatti stabilire se l’albero fosse malato o se, invece, a causarne la caduta siano stati proprio i lavori nel cantiere adiacente.