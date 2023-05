Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Francia della MotoGP precedendo la coppia della Ducati Pramac Jorge Martin, secondo, e Johann Zarco, terzo. Il pilota del team Mooney VR46, al secondo successo nella classe regina in stagione, ha dominato la corsa approfittando dei ritiri di ‘Pecco’ Bagnaia e Maverick Vinales, venuti a contatto nelle battute iniziali e costretti al ritiro. L’incidente tra i due campioni del mondo è avvenuto alla curva, quando la Ducati e l’Aprilia si sono toccate.

Entrambi sono finiti fuori pista mentre si trovavano in terza e quarta posizione. Dopo la caduta Bagnaia e Vinales hanno anche litigato accusandosi vicendevolmente per l’incidente. Poi, una volta tornati box, i due si sono stretti la mano. La loro non è stata l’unica caduta della domenica. Anche Luca Marini e Alex Marquez sono stati costretti al ritiro dopo essere finiti per terra.

“Vittoria fantastica, finalmente mi posso tagliare i baffi perché non mi piacciono… È stata una gara fantastica, ho cercato il ritmo, mi sentivo benissimo in moto. La vittoria la dedico ai ragazzi della scuderia ed ai miei fan”, ha detto Bezzecchi dopo il trionfo. Adesso il pilota del team Mooney VR46 è secondo nella classifica mondiale con 65 punti alle spalle di Bagnaia, che resta primo con 87. Il gradino più basso del podio è occupato dal sudafricano Brad Binder su KTM con 62 punti.