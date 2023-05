“Sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l’approccio giusto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi le chiedeva, a margine dell’adunata degli Alpini a Udine, se fosse favorevole al ripristino della leva. Insieme alla premier, all’adunata degli Alpini anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il Governatore, Massimiliano Fedriga.