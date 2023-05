I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il vasto incendio scoppiato in centro a Milano, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari. Le fiamme sono state causate dall’esplosione di un furgone parcheggiato in strada: un uomo è rimasto ferito e sono stati coinvolti una decina di veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata anche una scuola vicina.