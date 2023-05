“Penso sia brutto“. Non ci sono giri di parole per Marco Van Basten: l’ex campione olandese commenta così a Ziggo Sport il chiacchiericcio riguardo al futuro di Leo Messi, che certamente a fine stagione lascerà il Paris Saint Germain a caccia di un ultimo ricchissimo stipendio. Un finale di carriera che secondo Van Basten non è degno del campione argentino: “Penso sia brutto che tu debba andare in Arabia Saudita per i soldi“. Si parla infatti di un’offerta da circa mezzo miliardo di euro a stagione arrivata da un club saudita, l’Al-Hilal, per ingaggiare Messi e farlo scendere in campo contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Per ora il padre del numero 10 campione del mondo ha smentito tutto, ma da tempo si rincorrono le voci che spingono Messi verso Riad. Proprio un viaggio della Pulce in Arabia Saudita per attività promozionale era stato la causa della lite con il Psg, che aveva deciso di punirlo con due settimane di sospensione, poi revocate in seguito alle scuse. Non è un segreto che l’Arabia Saudita voglia imitare il Qatar e ripulirsi l’immagine tramite il calcio: un “derby” tra Messi e CR7 sarebbe solo il perfetto inizio, visto che l’obiettivo finale sono i Mondiali, magari già nel 2030. Per il campione argentino invece oltre all’Arabia restano poche altre ipotesi: un intricato ritorno a Barcellona (insostenibile economicamente per i blaugrana), oppure la strada che porta agli Stati Uniti e alla Mls.