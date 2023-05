Il vignettista del Fatto Mario Natangelo rischia una sanzione disciplinare dall’Ordine dei giornalisti. A costare caro al disegnatore è la vignetta del 20 aprile in cui si raffigurava un uomo di colore a letto con la moglie del ministro Francesco Lollobrigida: “E tuo marito?”, chiedeva lui alla donna; “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica”. Chiaro riferimento satirico alle parole pronunciate da Lollobrigida qualche giorno prima. L’Ordine dei giornalisti, a cui Natangelo è iscritto in quanto giornalista professionista, vuole però vederci chiaro e dunque Vittorio Roidi, presidente del Consiglio di disciplina dell’Odg del Lazio, ha scritto a Natangelo comunicando l’avvio dell’iter: “Il Primo collegio riunito il giorno 4 maggio 2023 a Roma, presenti Roidi, Renzetti, Callini, in merito alla segnalazione giunta dal presidente dell’Ordine del Lazio (Guido D’Ubaldo, ndr) per le proteste legate alla pubblicazione sul Fatto Quotidiano di una vignetta a firma del disegnatore Mario Natangelo (…), poiché la pubblicazione potrebbe comportare una violazione dell’articolo 2 del Codice deontologico, invita Natangelo a presentarsi presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio il giorno 7 giugno (…) con facoltà di produrre memorie, indicare testimonianze e farsi assistere da un legale di fiducia”. Non è chiaro a cosa si riferisca il Consiglio di disciplina quando parla di articolo 2 del Codice deontologico. Nel testo e nell’articolo citato infatti si parla di banche dati in possesso dei giornalisti e delle redazioni, nulla che sembra avere a che fare con la vignetta di Natangelo. Più probabile un riferimento all’articolo 2 del Testo unico dei doveri dei giornalisti, che menziona un pur generico “rispetto dei diritti fondamentali della persona” tra i doveri del cronista. Ad aprile anche il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi, aveva criticato Natangelo: “Coinvolgere la moglie di un ministro con battute sessiste lede i principi deontologici giornalistici”. Nella vignetta, peraltro, non era esplicitato che la moglie di Lollobrigida fosse Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia che poi avrebbe duramente attaccato Natangelo.