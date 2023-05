Quando tornerà in pista, Marc Marquez non dovrà scontare nessuna sanzione. La Corte d’Appello della Fim per la MotoGp ha emesso la sua decisione definitiva, accogliendo il ricorso del Team Repsol Honda. Dopo il primo Gran Premio della stagione in Portogallo, l’8 volte campione del mondo era stato sanzionato con un doppio Long Lap Penalty per il terribile incidente provocato dallo spagnolo. Marquez si era schiantato contro Jorge Martin prima di centrare in pieno a tutta velocità il povero Miguel Oliveira. Per i giudici della Fim, però, la sanzione è stata scontata “dalla mancata partecipazione del Pilota al Gp di Argentina”.

In altre parole, Marquez ha scontato la sanzione non partecipando al successivo Gran premio, “è quindi autorizzato a disputare la prossima gara a cui potrà partecipare, senza ulteriori sanzioni”, spiega la Fim. Proprio in seguito all’incidente a Portimaio, infatti, lo spagnolo è dovuto tornare sotto i ferri per operarsi alla mano destra. Sembra dovesse saltare al massimo una o due gare, invece per ora la MotoGp non lo ha più visto in pista. E la sentenza della Corte d’Appello arriva proprio a ridosso del possibile rientro: Marquez infatti è atteso a Le Mans per il Gp di Francia in programma dal 12 al 14 maggio. Salvo nuove sorprese.