Una serata iniziata all’insegna della movida, che si è conclusa invece con una rapina: a farne le spese soprattutto un calciatore ventenne, che attualmente gioca in una squadra di serie B in Svizzera, a cui domenica sono state rubate persino le scarpe.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, tutto è accaduto a Milano, a Corso Como, una delle vie più conosciute della notte meneghina. Il calciatore aveva appena trascorso la serata insieme a un collega in uno dei tanti locali della zona. All’uscita, in tarda notte, i due sono stati accerchiati da almeno venti uomini. La banda ha rapinato entrambi gli amici, ma al ventenne è andata decisamente peggio: i ladri gli hanno sottratto un orologio Cartier del valore di migliaia di euro, gli orecchini, la collana d’oro, il cellulare, e denaro in contanti. Ma non solo: il calciatore è rimasto anche senza scarpe. Già, perché gli aggressori hanno deciso di portare via al malcapitato anche le calzature che indossava, scarpe “speciali” utilizzate dopo un infortunio in campo, dal valore di oltre 700 euro.