La Formula 1 riparte da Miami questo fine settimana, con il quinto appuntamento della stagione: la vittoria di Sergio Perez a Baku ha confermato il dominio delle Red Bull, con Max Verstappen e il messicano al primo e secondo posto della classifica. Al terzo rimane l’Aston Martin di Fernando Alonso, reduce dal primo mancato podio dell’anno in Azerbaigian. Le Ferrari sono indubbiamente in crescita, soprattutto Charles Leclerc. Occhi puntati sulla SF-23: negli Stati Uniti sono attese novità importanti sulla monoposto, gli effetti sono tutti da verificare. Al Miami International Autodrome cercano conferma anche le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell, che stanno faticando a trovare risultati dall’inizio dell’anno.

Il Gran Premio di Miami andrà in onda in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte sabato con le qualifiche, in diretta dalle ore 22 su Sky e Now. Domenica dalle 21.30 la gara. Per tutti gli appassionati di Formula 1, le qualifiche e la gara saranno trasmesse su TV8 in differita (le qualifiche dalle 23.30 di sabato 6 maggio e la gara dalle 23 di domenica 7 maggio). A Miami non è previsto il format della Sprint Race, andato in scena a Baku la scorsa settimana.

Il programma del weekend (Sky, Now e TV8)

Sabato 6 maggio

Qualifiche: in diretta su Sky e Now dalle ore 22

Differita su TV8 dalle 23.30

Domenica 7 maggio