Non c’è ancora la revisione del progetto del Ponte sullo Stretto, ma Lega e Forza Italia vogliono già pubblicizzarlo. E per farlo chiedono allo Stato di stanziare 7 milioni di euro. I due partiti di governo, secondo quanto riporta Repubblica, hanno infatti presentato un emendamento in commissione Infrastrutture alla Camera, firmato dal forzista Francesco Battistoni e dall’esponente del Carroccio Domenico Furgiuele, che prevede lo stanziamento di un milione di euro all’anno dal 2024 al 2030 da concordare tra il concessionario scelto dalla Stretto di Messina spa e le città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.

La cifra richiesta dalle formazioni di maggioranza finirebbe nelle tasche di Eurolink per pubblicizzare il Ponte sullo Stretto che, però, non ha ancora completato il suo iter di approvazione. Una mossa che ha provocato la reazione del deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra: “Sette milioni per la propaganda sul ponte. Questo emendamento è il simbolo della filosofia della propaganda del Ponte sullo Stretto di Messina, ovvero la mangiatoia di soldi pubblici dello Stato per sostenere un’opera che non ha un piano tecnico economico di fattibilità. Con i soldi previsti da questo emendamento, che verranno dati a chi farà la progettazione, si farà propaganda a favore del Ponte, un ponte da 15 miliardi di euro che sottrarrà risorse alle priorità del sud come trasporti, scuole, acquedotti, difesa del suolo”.